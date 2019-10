INTERPRETAÇÃO

O procurador Deltan Dallagnol, da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, considera que o texto constitucional não é absoluto “e que a Constituição diz que ninguém pode ser considerado culpado até o fim do processo penal, mas não diz claramente que o réu não pode ser preso.”

INTERPRETAÇÃO

O ex-ministro do STF, Eros Grau, por sua vez, afirma que não há margem para interpretação. O artigo 5º da Constituição é claro em estabelecer que a prisão deve ocorrer após o trânsito em julgado.

APOIO

O deputado Ezequiel Ferreira de Sousa tem conseguido conviver amistosamente com a governadora Fátima Bezerra. Esse clima pode mudar com as eleições do próximo ano.

PT

Até o momento, a governadora Fátima tem conseguido controlar o seu partido, o PT, mas essa situação pode não resistir com a abertura do processo eleitoral de 2020.

FIERN

O mandato do presidente Amaro Sales vai ser completado por uma junta governativa. O mandato de Sales havia sido prorrogado, mas a ata da reunião havia sido rasurada. Fosse no meio político…..

MDB

E por falar em política, alguém pode entender o MDB do Rio Grande do Norte sem Henrique Alves? Parece que falta alguma coisa, ou então, o MDB está capenga.

AGENTES

O deputado Sandro Pimentel defende programa de Saúde e Segurança para os agentes de segurança pública do Rio Grande do Norte, que trabalham em situação adversa e precisam ter direitos assegurados.

HOSPITAL

O Hospital Wilson Rosado paralisou o atendimento aos usuários do SUS. Há 17 meses não recebe da prefeitura o pagamento por serviços prestados e há 15 meses do Governo do Estado.

ACUSAÇÃO

Em delação premiada cabe tudo. Até mesmo alguém acusar o ex-presidente Lula de ser o mandante do assassinato de um ex-prefeito. Mais devagar….

LULA

O Superior Tribunal de Justiça suspendeu o julgamento de hoje, quarta, 30, em que o TRF-4 que analisaria a possível anulação da sentença da ação penal sobre o sítio de Atibaia.

MELLO

Para o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, o vídeo que compara o presidente Bolsonaro a um leão e o STF, PSL, OAB e outras instituições, a hienas, pode ser “cortina de fumaça” para desviar o foco das revelações dos áudios do ex-assessor Fabrício Queiroz.

ÓLEO

Oito praias do Nordeste voltaram a receber óleo cru. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, admitiu que, no momento, é impossível prever se o derramamento está no começo, no meio ou no fim.