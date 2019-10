Laíre Rosado: 30 anos de Constituição Estadual

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte programou alguns eventos para comemorar o Trigésimo Aniversário da Constituição Potiguar. Ontem, foi a homenagem aos constituintes de 1989, os que elaboraram essa Constituição e, entre os quais, estou incluído.

Confesso que fiquei emocionado. Dos 27 deputados que participaram da formatação dessa Constituição, cinco faleceram. Quatro deles continuam exercendo mandato na Assembleia, Getúlio Rego, Raimundo Fernandes, José Dias e Vivaldo Costa. O reencontro com os ex-colegas deputados foi comemorado por todos.

Fui eleito deputado estadual em 1986, integrando a bancada majoritária do PMDB na 54ª legislatura. Nesse pleito, fui o mais votado no Estado. Um detalhe digno de registro foi que, somente com a votação recebida em Mossoró, 14.213 votos, teria sido eleito deputado estadual. Entretanto, deixando os votos de Mossoró, os 10.489 votos restantes, recebidos nos demais municípios, também teriam garantido minha eleição.

Claro que fiquei feliz com esse resultado, fruto de um trabalho intenso durante quatro anos, além da força do ex-deputado Vingt Rosado, responsável maior por esse resultado. Mas, não fiquei envaidecido com o resultado. Tive ainda a alegria de construir grandes amizades, que persistiram durante todo esse tempo.

Nessa época, o governador do estado era Geraldo Melo que sempre me prestigiou, inclusive, ajudando muito, na minha primeira eleição como deputado federal. Foi um político que sempre admirei, pela inteligência e na persistência em governar um Estado durante doze anos, três mandatos, dirigido por adversários.

Aliás, nessa sessão de ontem, estiveram presentes a governadora Fátima Bezerra e três ex-governadores, Geraldo Melo, Robinson Faria e Vivaldo Costa.

O deputado Getúlio Rêgo, no décimo mandato de deputado estadual, portanto, o decano, falou em nome dos homenageados. Levou filhos e netos para o evento. Não conseguiu conter a emoção, sentimento que foi transmitido aos que estiveram na solenidade.

Foi um dia de boas recordações.