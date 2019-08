PREVI

Em nota oficial, a prefeitura de Mossoró esclarece que o débito do Executivo com o Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Mossoró está sob controle. Em janeiro de 2017 esse débito ultrapassava R$ 84 milhões. A dívida foi composta e com parcelamento em dia.

BAIXA RENDA

A CCJ da Câmara Municipal de Mossoró aprovou projeto de Lei de autoria do vereador Emílio Ferreira (PSD), que dispõe sobre a reserva de vagas gratuitas para inscrição de atletas de baixa renda em eventos esportivos realizados em espaços e equipamentos públicos do município.

POÇO

Na sessão ordinária da Câmara Municipal de Mossoró, realizada na localidade do Jucuri, a vereadora Sandra Rosado lembrou a luta pela viabilização do poço profundo que ainda hoje é a principal fonte de abastecimento de água da localidade.

ACESSIBILIDADE

Na manhã de ontem, os vereadores Petras (DEM) e Rondinelli Carlos (PMN) representaram a Câmara Municipal de Mossoró em reuniões, no Ministério Público do RN Norte (MPRN), sobre o Sistema Único de Segurança Pública e inclusão de pessoas com deficiência.

PACIÊNCIA

Começou a ser jogado o xadrez na sucessão mossoroense. Como é característica desse jogo, será preciso muito paciência e jogadas precisas para garantir a vitória de qualquer dos candidatos. A eleição municipal de Mossoró sempre desperta atenção por toda parte. Qualquer precipitação pode ser fatal.

SALÁRIOS

A governadora Fátima Bezerra completa oito meses à frente da administração e, até o momento, não conseguiu elaborar um calendário de pagamento para os servidores que vão ficando cada vez menos esperançosos em relação à quitação dos salários atrasados de 2018.

NEPOTISMO

Por determinação do Supremo Tribunal Federal o prefeito de Natal, Álvaro Dias foi obrigado a demitir sua irmã, Andréa Cristina Dias de Viveiros como secretário do Trabalho e Assistência Social da prefeitura do Natal. A prefeitura anunciou que vai recorrer da liminar do STF.

SARAMPO

O Ministério da Saúde enviou ao Rio Grande do Norte22.387 doses extras de vacina tríplice viral para imunizar contra o sarampo todas as crianças de seis meses a 11 meses e 29 dias. A Sesap confirma o registro de três casos da doença em 2019.

PARCERIA

O deputado estadual Kelps Lima defende que “os Estados Unidos podem ser grandes parceiros do Rio Grande do Norte, já que foram o país que mais alavancou a nossa economia no passado, dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial.”

APROVAÇÃO

Na Assembleia Legislativa, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aprovou, ontem, dois Projetos do Executivo. Um que cria o Programa Moto Legal e o outro que Institui o Conselho Estadual de Segurança Pública e de Defesa Social do RN, (CONSESP).

PARALISAÇÃO

Em assembleia realizada ontem, (29), os servidores da saúde do RN aprovaram a realização de paralisações de 24h todas as sextas-feiras, a partir do dia 20 de setembro, Dia Nacional de Luta, até que a pauta de reivindicações da categoria seja atendida.

ATRASADOS

Com três folhas salarias em atraso, os servidores da saúde cobram o pagamento dos salários atrasados, do calendário de pagamento de 2019, reajuste salarial, concurso público, o direito a incorporação das gratificações na aposentadoria e melhorias nos hospitais regionais.

CANCELAMENTO

O Promotor Vitor Azevedo da, 70ª Promotoria de Justiça, encaminhou RECOMENDAÇÃO a Governadora Fátima Bezerra, para anulação da nomeação dos Agentes Penitenciários: Elói Ferreira D. Neto e Mário A. S. D. Moura, por afrontar a ordem de classificação do concurso.