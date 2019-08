A cidade de Mossoró registrou na tarde de ontem, 17 de agosto, mais um homicídio provocado por disparos de arma de fogo.

O jovem de 24 anos de idade, Lucas Sinésio da Silva, baleado na madrugada do ultimo dia 09 no conjunto Bosque dos Pássaros II, no Bairro Alto do Sumaré, e que estava internado desde então no Hospital Regional Tarcísio Maia, não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 09h50 naquela unidade hospitalar.

Lucas Sinésio, estava em uma casa juntamente com Maurício Mateus Freitas da Silva, “Bodão” de 21 anos e uma mulher que não foi identificada e que saiu ilesa, quando os criminosos chegaram, invadiram a casa, mataram “Bodão” e balearam Lucas Sinésio, que mesmo ferido conseguiu pular o muro da casa e se abrigar em uma residência vizinha.

Depois localizado pela Polícia Militar,o jovem baleado foi socorrido pelo Samu para o HRTM e na tarde de deste sábado (17) o estado de saúde dele se agravou e o mesmo acabando não resistindo e indo a óbito no hospital.

O corpo de Lucas Sinésio, foi encaminhado ao Instituto Técnico Científico de Perícia (ITEP) por uma funerária, no início da tarde de hoje para ser examinado pela equipe da medicina legal do órgão e depois será liberado para sepultamento.