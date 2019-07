Copa Glauber de futsal apresenta recorde de participantes

Está acontecendo na cidade de Felipe Guerra, Oeste do nosso estado, um grande evento esportivo que tem movimentado toda a região. Com envolvimento de 14 cidades, inclusive dos estados vizinhos, Ceará e Paraíba, a Copa Glauber de futsal demonstra a força que o esporte tem a capacidade de mobilizar e estimular as pessoas em uma vida saudável.

Durante 1 mês, a Copa movimentou o município, estimulando o comércio local e atraindo diversos visitantes durante as noites dos jogos no Ginásio Genilson Almeida. Segundo informações, Glauber foi um jovem felipense que gostava de esportes e que faleceu em um trágico acidente de carro no ano de 2007.

Com início no mês de junho, estiveram presentes neste evento 6 equipes aqui da capital do Oeste potiguar. A final da Copa acontecerá nesta sexta-feira, 26 de julho, as 19:45, e estará na disputa a equipe mossoroense, Vingt Rosado Futsal contra a equipe felipense com nome de Santana/San Valle.