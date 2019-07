O deputado estadual Ezequiel Ferreira (PSDB), presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, solicitou maior patrulhamento policial para os bairros de Mossoró, além de investimento na recuperação e melhorias de estradas da região.

O primeiro requerimento endereçado a governadora Fátima Bezerra (PT) e ao secretário estadual de Segurança Pública, coronel Francisco Araújo, pede patrulhamento policial nos bairros de Abolição I, Abolição II, Abolição III, Abolição IV, Abolição V, Redenção e Integração.

Ezequiel relembra que Mossoró foi beneficiada com uma viatura destinada ao município no ano passado pela Assembleia Legislativa. O deputado enfatiza que a insegurança tem sido uma preocupação constante dos moradores destas localidades. “O patrulhamento tem como objetivo reverter a atual situação de insegurança”, disse.

O deputado solicitou também um estudo de viabilidade para implantação da sinalização e remoção de lombadas na RN-015, no trecho que liga os municípios de Mossoró e Baraúna. Na justificativa, Ezequiel explica que a quantidade excessiva de lombadas neste setor tem contribuído com a ocorrência de práticas de atos criminosos, com bandidos que se aproveitam da oportunidade para cometer assaltos.

“Além disso, a falta de sinalização e iluminação neste trecho da RN-015 tem acarretado em muitos acidentes de carro. Faz-se necessário que a estrada se encontre em condições adequadas para garantir a segurança dos condutores que transitam pelo referido trecho”, disse o parlamentar.