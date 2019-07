O auditório do hotel Radisson, localizado em Aracaju, foi palco de uma cena chocante durante o evento do Simpósio de Gás Natural, promovido pelo Governo do Estado de Sergipe. Aspessoas presentes foram surpreendidas com a atitude do empresário Sadi Paulo Castiel Gitz, cometendo suicídio na frente de todos os participantes, incluindo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

Logo após a fala do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, na abertura do evento, o empresário se levantou, pedindo espaço para falar. No microfone, chamou o governador de mentiroso e, em seguida, disparou um tiro na boca, assustando os presentes.

“Todas as pessoas estão aqui bastante desnorteadas e confusas, toda a área do auditório onde estava acontecendo o evento foi isolada. Estamos todos aqui no hall do hotel. Todas as pessoas atônitas, muito angustiadas e sem ter palavras”, descreveu a radialista Magna Santana, durante transmissão ao vivo da rádio Fan F1.

Sadi era proprietário da empresa Escurial, sediada no município de Nossa Senhora do Socorro, a qual teve hibernação anunciada no mês de maio, devido à alta no preço do gás comercializado no estado.

O Simpósio foi cancelado pelo governador logo após o incidente, e a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML), iniciaram os procedimentos no local.

POLÍCIA

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informa que foram encaminhadas equipes para o local e fizeram todos os procedimentos típicos de investigação de crimes violentos.

“As primeiras medidas já foram tomadas. Nos deslocamos para o hotel, o Instituto de Criminalística (IC) e o IML foram chamados. Então, tomamos as primeiras iniciativas, identificando algumas pessoas que estavam no momento e serão posteriormente ouvidas”, disse a delegada. A arma era da própria vítima. Ele tinha a posse e o registro da arma, isso já foi identificado. Ele portava esse documento. Era um revólver calibre 38 que já foi apreendido e encaminhado à perícia”, complementou.

.