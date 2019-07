52 detentos são mortos, sendo16 decapitados, em prisão de Altamira

Detentos do Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRAlt), no sudeste do Pará, iniciaram um confronto no começo da manhã desta segunda-feira (29)que demorou cerca de 6 horas e terminou com pelo menos 52 presos mortos, sendo 16 decapitados e o restante asfixiados..

Segundo informações preliminares, os presos fizeram agentes penitenciários reféns e atearam fogo na unidade carcerária. Imagens que circulam nas redes sociais desde as primeiras horas da manhã mostram possivelmente presidiários mutilados e decepados. Em uma das fotos divulgadas nas redes sociais, é possível ver seis mortos que tiveram as cabeças arrancadas e jogadas no chão da casa de detenção. As facções apontadas como responsáveis pelo ataque ao presídio foram identificadas como Comando Classe A, que atua em Almira, e Comando Vermelho.

Dois agentes penitenciários, que chegaram a ficar reféns, foram liberados. Uma briga entre organizações criminosas provocou a rebelião.

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará (Susipe) confirmou o confronto e revelou que a rebelião teve início após uma briga entre organizações criminosas, por volta das 7h, quando internos do bloco A invadiram o anexo. Posteriormente, a sala foi trancada e os presos atearam fogo. A fumaça invadiu o anexo, ocasionando a morte de de dezenas de por asfixia.

Uma cúpula da Segurança Pública do Pará viajou para Altamira, para acompanhar o caso, na tarde desta segunda. A unidade prisional tem capacidade para 200 detentos, mas era ocupado por 311 presos.

Esse é o segundo maior massacre em presídios de 2019. Em maio, 55 presos foram mortos sob custódia do estado no Amazonas.