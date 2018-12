500 mil pessoas da América Latina têm o HIV sem saber

Agência Brasil

A Organização Pan-americana da Saúde (Opas) informou nesta sexta-feira (30) em Washington, nos Estados Unidos, que cerca de 500 mil pessoas tem o vírus HIV na América Latina e no Caribe e não sabem.

“Know your status” (“Saiba seu status”, em tradução livre) é o slogan da campanha do Dia Mundial de Combate à Aids deste ano e que há 30 anos é lembrado todo 1º de dezembro.

De acordo com a organização, mais de 2,1 milhões de pessoas vivem com o HIV na região, sendo que apenas 1,6 milhão sabe que é portadora do vírus.

Segundo a Opas, o teste para detectar é fundamental para proteger casais, evitar novas infecções e permitir que aquelas pessoas que foram diagnosticadas com o vírus iniciem rapidamente o tratamento que salva vidas.

Graças à disseminação dos exames e a um maior acesso ao tratamento, entre 2010 e 2017, as mortes relacionadas à Aids caíram 12% na América Latina e 23% no Caribe, conforme um comunicado da instituição.

Apesar dos avanços, a taxa de novas infecções na América Latina se mantém em cerca de 100 mil por ano, com uma redução de apenas 1% desde 2010.