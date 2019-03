Polícia Militar recupera dois veículos roubados em Areia Branca/RN

Na noite de segunda-feira (18), policiais militares do Grupo Tático Operacional (GTO) do 12º Batalhão recuperaram dois veículos roubados em Areia Branca, no Oeste Potigar.

Os automóveis, um Fiat/Strada Working, cor branca, ano 2015/2016, e um Fiat/Siena Attractive 1.4, cor preta, ano 2013, ambos com registro de roubo na cidade de Mossoró, foram encontrados em um matagal de difícil acesso próximo a praia de São Cristovam.

Os veículos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil da Cidade de Areia Branca para a realização dos procedimentos de exibição e apreensão de veículos e serem devolvidos a seus legítimos proprietários.

PMRN