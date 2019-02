A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Mossoró vai realizar nesta quinta-feira (07) uma capacitação sobre Lúpus e Fibromialgia para servidores da secretaria, dando início as atividades do Fevereiro Roxo. O encontro vai acontecer às 14h no auditório da Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte e é voltado, neste primeiro momento, para coordenadores de saúde, profissionais do NASF, gerentes de UBSs e Especializadas.

O Fevereiro Roxo é o mês de conscientização e debate sobre Lúpus, Fibromialgia e Alzheimer. A ideia é fazer com que a sociedade reflita e se preocupe com a saúde, buscando atendimento de profissionais da área. Logo após esse encontro na Biblioteca, as Unidades Básicas de Saúde devem realizar ações de promoção, debate e ações práticas voltadas sobre Lúpus, Fibromialgia e Alzheimer.

A palestra na Biblioteca vai ser ministrada pelo reumatologista Adolpho Pedro Medeiros.