Notas da redação

EXPECTATIVA FAVORÁVEL

Pode até parecer estranho que o Congresso que retoma os trabalhos nesta sexta-feira esteja sendo visto com expectativas favoráveis pelos eleitores. Há cerca de um ano, pesquisa de opinião pública revelou que 60% dos entrevistados reprovaram a atuação dos parlamentares.

A onda Bolsonaro elegeu deputados e senadores identificados com o discurso de moralização e combate à corrupção. E o presidente eleito chega com respaldo popular com 75% dos eleitores aprovando as primeiras medidas adotadas pela sua administração.

Uma demonstração do apoio do eleitor ao presidente Jair Messias Bolsonaro é que as acusações contra seu filho, senador Flávio Bolsonaro não atingiram a imagem do pai.

Outro fato que chama a atenção é o crescimento do PSL, tornando-se a legenda mais numerosa na Câmara.

A eleição das presidências da Câmara e do Senado, na tarde de hoje é aguardada com expectativa pelo presidente da República que, logo início, pensou em interferir no processo. Terminou rendendo-se ao fato de que não teria condições de vencer a batalha. Recuou e assistirá a reeleição de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara dos Deputados e, muito provavelmente, Renan Calheiros para a presidência do Senado.

O otimismo com o Poder Executivo atingiu o Poder Legislativo. Esse estado inicial de aprovação precisa ser mantido e desse entendimento depende a aprovação das reformas que a população está aguardando. E, a aprovação dessas reformas não será tão fácil como a equipe econômica do presidente Bolsonaro bem apregoando.