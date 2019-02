Estudante de Comunicação Social da UERN é aprovado em projeto nacional do Canal Futura

O estudante Rafael Irineu, do sétimo período do curso de Comunicação Social da UERN, com habilitação em Jornalismo, foi selecionado para participar do projeto Geração Futura.

Promovido pelo Canal Futura, o projeto possibilita a universitários conhecerem o canal e acompanharem a produção televisiva na prática, através de visitas à sede do canal, no Rio de Janeiro, além de oficinas, palestras e atividades diversas ligadas ao audiovisual.

As oficinas no Canal Futura serão realizadas entre os dias 28 de janeiro e 8 de fevereiro.

“Participar do Geração Futura é uma experiência muito enriquecedora, com relação a parte profissional e pessoal. Quem participa do Geração sai preparado para fazer bons trabalhos em qualquer espaço da comunicação e isso é muito importante. Saímos daqui profissionais completos”, destaca Rafael.

Ao final do projeto, cada universitário irá produzir um vídeo de curta duração, em apoio com as instituições de ensino, sobre temas estabelecidos pelo Futura.

Portal Uern