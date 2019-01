SALINAS

A vereadora Sandra Rosado divulgou nota, publicada neste site, mostrando preocupação com as consequências da ação do Ministério Público Federal (MPF) que ingressou com ações civis públicas contra 18 empresas salineiras do Rio Grande do Norte.

POSIÇÃO

Em Brasília, o Partido da República apoia o presidente Jair Bolsonaro. No Rio Grande do Norte, o deputado estadual George Soares, filiado ao partido, foi indicado pela governadora Fátima Bezerra, do PT, para ser o líder do seu governo, embora o PR lhe faça oposição.

JUSTIFICATIVA

Repetindo o comportamento do antecessor, a governadora Fátima Bezerra tenta minimizar as declarações do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida informando que o RN tem baixo endividamento e acena com a possibilidade de conseguir recursos em outras áreas.

AUDIÊNCIA

A prefeita Rosalba Ciarlini será recebida pela governadora Fátima Bezerra, em audiência oficial, na tarde de hoje. As duas conversarão sobre a retomada das cirurgias eletivas na cidade de Mossoró. A secretária de saúde municipal, Maria da Saudade Azevedo Moreira também estará no no encontro.

DESORIENTAÇÃO

O deputado estadual José Dias considera que o governo está absolutamente perdido e que, até o presente momento, a governadora Fátima não acenou com qualquer medida que mostre alguma proposta que modifique a crise enfrentado pelo Rio Grande do Norte.

REUNIÃO

José Dias adiantou que não comparecerá à reunião convocada pelo governadora Fátima Bezerra com os deputados estaduais. Pondera que a governadora poderia ter mostrado mais humildade e visitado antes a Assembleia Legislativa, onde a reunião deveria ser realizada.

AÇÕES

Depois das recente reformas ocorridas nas Leis Trabalhistas, há mais de um ano, o número de ações ingressadas na Justiça do Trabalho potiguar diminuíram em cerca de 47%. No ano passado foram registradas 18.180 ações novas ações, contra 29.884 em 2017.

REFORMA

O governo Bolsonaro corre na tentativa de aprovar a Reforma da Previdência logo no primeiro ano do seu mandato. O secretário especial de Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, informou que o governo encaminhará essa reforma na segunda ou terceira semana de fevereiro.

LULA

Depois da juíza federal responsável pela Operação Lava Jato foi a vez do Tribunal Regional Federal da 4ª Região negar o habeas corpus ao ex-presidente Lula para comparecer ao velório de seu irmão, Vavá, falecido na terça, 29. Para muitos, a Justiça foi insensível ao sentimento da perda de um irmão.

BOLSONARO

Com apenas três dias de pós-operatório, Jair Bolsonaro reassume nesta manhã a Presidência da República. Para isso foi montada estrutura que lhe dê condições de despachar com seus assessores. Ao que parece, achou melhor antecipar a volta às atividades que deixar seu vice-presidente no cargo.