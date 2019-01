Quixaba e Abelhas decidem título da Liga Mossoró neste sábado (26)

Com os melhores ataques da competição, com 14 gols marcados, Quixaba e Abelhas prometem fazer uma partida aberta e com muitos gols. O Quixaba conta com a dupla Leonardo e Mercinho, autores de 10 gols, enquanto que o Abelhas tem o trio Kecinho, Uga-uga e Carlinhos, que marcaram 9 gols.

As campanhas dos times são bem parecidas. Em 7 jogos, o Quixaba venceu 4, empatou 2 e sofreu apenas uma derrota, com 14 gols marcados e 11 sofridos. Com o mesmo número de jogos, o Abelhas venceu 4, empatou 1 e perdeu 2, marcando 14 gols e sofrendo 10.

Time do técnico Genildo Oliveira, o Quixaba se colocou entre os primeiros desde as primeiras rodadas da Liga Mossoró, enquanto que o Abelhas, comandado por Jessé Praxedes começou muito mal, acumulando duas derrotas nos dois primeiros jogos, e teve uma grande arrancada na reta final da primeira fase, com três vitórias seguidas.

Nas fases eliminatórias, o Quixaba eliminou o Atlético e o San Vale/Bil Lavacar, enquanto o Abelhas passou por Adibe e Alameda, nas quartas e semifinais da competição, respectivamente.

Os dois times não sabem o que é perder há um bom tempo. O Quixaba só saiu de campo derrotado na primeira rodada da primeira fase, no dia 1° de setembro, e o Abelhas na rodada seguinte, em 29 de setembro.

O Jogo deste sábado vale o título da segunda edição da Liga Mossoró e uma premiação de R$ 4 mil para o campeão. O vice leva R$ 2 mil e o terceiro e quarto colocados R$ 500,00, cada.

Artilharia – Além da disputa pelo título, cinco jogadores das duas equipes ainda brigam pela artilharia da Liga Mossoró 2018/2019.

Pelo lado do Quixaba, Leonardo já divide a artilharia com Fernando, do Adibe, com 6 gols, e precisa marcar pelo menos mais um para ser o maior goleador da competição de forma isolada.

Mas ele terá concorrência forte em campo. Seu companheiro de ataque Mercinho tem 4 gols, e tem ainda o trio ofensivo do Abelhas formada por Carlinhos, Uga-Uga e Kecinho, cada um com 3 gols.

Quem vencer essa disputa vai receber uma premiação de R$ 200,00.