Premiê britânica faz último apelo para o Brexit

A premiê do Reino Unido, Theresa May, fez uma tentativa final para conseguir apoio ao acordo visando a uma saída tranquila do Reino Unido da União Europeia (UE), o Brexit.

May falou ao Parlamento nessa segunda-feira (14), véspera da votação que vai decidir o destino do plano da premiê para o Brexit. Ela disse que os livros de história julgarão se os parlamentares atenderão à vontade do povo, manifestada no referendo de 2016 sobre o Brexit, ao mesmo tempo em que resguardam a economia. Ela alertou que a rejeição do plano decepcionaria o povo britânico, e conclamou os parlamentares a analisarem novamente o texto nas próximas 24 horas.

Em dezembro, enfrentado forte oposição às suas propostas sobre o gerenciamento da fronteira entre a Irlanda do Norte e a Irlanda, país-membro do bloco europeu, May adiou a votação do acordo. Mas, na quarta-feira passada (9), o Parlamento britânico retomou as deliberações sobre a saída.

A imprensa britânica não acredita que o acordo será aprovado. Partidos da oposição devem apresentar uma moção de não confiança contra a primeira-ministra caso o texto seja rejeitado.

*Com informações da NHK, emissora pública de televisão do Japão

Agência Brasil