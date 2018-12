Na manhã de ontem, sexta-feira, 28, a comissão dos estagiários foi recebida pelo secretário de Administração Pedro Almeida para discorrer sobre as novas diretrizes do programa de estágio da Prefeitura de Mossoró. No encontro ficou definido que o Município vai reunir as secretarias ligadas ao programa de estágio para apresentar aos estudantes as novas bases do programa. “Na quarta-feira, dia 2, nós vamos sentar com a Procuradoria, Controladoria e setores técnicos da Prefeitura para definir como vai ficar a situação dos atuais estagiários e como eles poderiam permanecer no estágio com as novas regras”, explicou.

Na oportunidade também ficou definida que a rescisão dos contratos prevista para o dia 31 de dezembro está suspensa. Uma nova reunião entre o secretário Pedro Almeida e os estagiários foi marcada para a próxima quinta-feira, 3 de janeiro, para apresentar aos estudantes o que foi definido pela Prefeitura.

Thiago Bento, é estagiário e faz parte da comissão, e falou sobre o encontro com o secretário Pedro Almeida. “O secretário se comprometeu a não rescindir os contratos como foi colocado e nos garantiu um encontro dia 3. Então a gente vai sentar pra dialogar, porque com diálogo tudo se resolve”, disse.