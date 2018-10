Suspeito de assalto a Õnibus é amarrado, arrastado e morto por populares em Natal

Segundo informações da Polícia Militar, um homem foi morto, suspeito de assaltar um ônibus no bairro da Ribeira, em Natal, na tarde desta quinta-feira (11). Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem foi pego por pessoas, amarrado pelo pescoço e arrastado pelas ruas do bairro da Ribeira, antes de ser espancado e sofrer tiros. Vítimas do assalto se feriram, durante tumulto.