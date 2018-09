RESULTADOS

A cada nova pesquisa, mais vai se configurando a definição do eleitor em relação aos eleitos nas eleições deste ano. Fátima Bezerra não deverá ser eleita governadora no primeiro turno e o seu concorrente na disputa final será, sem sombra de dúvida, Carlos Eduardo Alves.

IBOPE

Nos resultados divulgados ontem pelo Ibope, Fátima Bezerra, com 39% das intenções de voto, continua na primeira posição, que deverá ser confirmada em 7 de outubro. Carlos Eduardo teve 25%, aumentando a distância para o terceiro colocado, Robinson Faria, com 13%.

REJEIÇÃO

Nas eleições de 1988, o eleitor que havia consagrado o PMDB na disputa anterior, em 1986, votou maciçamente contra os candidatos do então presidente José Sarney. As eleições foram municipais, mas o partido foi largamente derrotado para as prefeituras e câmaras de vereadores.

TEMER

A maioria dos brasileiros rejeitam o presidente Michel Temer, não somente pela maneira como chegou ao cargo, articulando o afastamento de Dilma Rousseff, mas, também, pelas inúmeras denúncias de improbidade administrativa e corrução, desde os tempos de deputado federal.

SENADO

No RN, os dois senadores que apoiaram o governo federal, Agripino e Garibaldi, vivem a mesma dificuldade dos tempos de Sarney. Agripino desistiu da reeleição e Garibaldi luta para não ser derrotado pela deputada Zenaide Maia, cujo mérito maior é o de ter votado contra Temer.

NÚMEROS

Muitos não conseguem explicar o fato do capitão Styvenson, candidato por um partido (Rede) que teime em não assumir, continue liderando as pesquisas para o Senado. Segundo o Ibope de ontem, com 27% das intenções de voto. Zenaide vem em segundo, com 25% e Garibaldi é o terceiro, com 21%.

ESTACIONÁRIO

Há uma semana, o mesmo Ibope mostrava Styvenson com 23 pontos, Zenaide com 12% e Garibaldi com os mesmos 21%. Além do crescimento de mais de 100% de Zenaide, Geraldo Melo também cresceu de 14% para 20%. Pelo visto, Garibaldi poderá passar para a quarta classificação.

DEFINIÇÃO

É possível que a tendência para o Capitão Styvenson chegar ao Senado como o primeiro colocado seja confirmado, pela análise de todas as pesquisas até agora realizadas. A disputa entre Zenaide Maia, Garibaldi Filho e Geraldo Melo é que poderá mostrar alterações.

MAIA

No caso de Zenaide Maia ser eleita senadora, o irmão João Maia com reeleição assegurada para a Câmara dos Deputados e Mada Maia, filha de Zenaide ser eleita deputada estadual, esse outro ramo dos Maia exercerá grande força na política potiguar.

TREPIDAÇÃO

Para o ex-presidente Fernando Henrique o atual momento político é difícil sendo necessário saber quem são os candidatos que têm plano de voo. “Sem plano de voo não se chega a lugar nenhum”, disse. “Amarre o cinto, vai trepidar.

TOFFOLI

Poucos dias após assumir a presidência do STF, o ministro Dias Toffoli se prepara para assumir uma outra presidência, a da República, no próximo domingo. Substitui o presidente Temer que viaja a Nova York para abertura da 73ª Assembleia Geral da ONU.