Em 2o dia de instalação em Mossoró, Governo garante investimentos à agricultura

As ações voltadas para beneficiar os agricultores familiares do Rio Grande do Norte foram um dos principais destaques na agenda da governadora Fátima Bezerra na sede provisória do Governo do Estado, em Mossoró, nesta sexta-feira, 27.

A chefe do Executivo estadual assinou dois termos com instituições públicas de ensino superior nas áreas de compras governamentais e desenvolvimento de tecnologias para o campo, além do lançamento de um novo edital do Programa do Leite Potiguar, por meio das secretarias de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar (Sedraf) e do Trabalho, da Habitação e Assistência Social (Sethas).

Com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), a governadora assinou o termo cooperação para a elaboração de uma ferramenta tecnológica de acompanhamento do Programa Estadual de Compras Governamentais da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado do RN (Pecafes). Também houve assinatura do Decreto de Regulamentação do Pecafes, regulamentando a Lei de autoria da deputada Isolda Dantas, determinando que nas compras governamentais de produtos alimentícios, pelo menos 30% sejam oriundos da agricultura familiar.

O termo de intenção com a Universidade Federal do Semiárido (Ufersa), primeiro desta instituição com o Governo Fátima Bezerra, é voltado para o desenvolvimento de atividades, projetos e programas de interesse das instituições signatárias nas áreas de agricultura familiar, agroecologia e produção orgânica, bem como, na produção e multiplicação de sementes crioulas, pecuária de pequenos e médios animais, silvicultura e meio ambiente.

“É muito importante saber que a Uern e Ufersa estão ao lado da Agricultura Familiar”, ressaltou a governadora Fátima Bezerra. “Assinamos aqui o primeiro convênio para as sementes crioulas. Certamente, o primeiro de muitos. O primeiro convênio assinado com a Ufersa não vou esquecer de maneira nenhuma”, completou.

A Sedraf lançou o Programa Estadual de sementes crioulas para fortalecimento da sustentabilidade das unidades familiares através da utilização de sementes localmente adaptadas à realidade ambiental e social da agricultura familiar potiguar, em parceria com a Emater. “O governo está fazendo a maior compra de sementes crioulas do Brasil. É uma demonstração clara do compromisso da governadora com a agricultura familiar”, falou Alexandre Lima, titular da Sedraf.

São R$ 600 mil investidos para a compra de 50 toneladas de sementes crioulas de milho feijão, fava, sorgo, arroz vermelho, jerimum e castanha de caju. Segundo Alexandre Lima, esta é a maior aquisição de sementes crioulas do Brasil e beneficiará cerca de três mil famílias de agricultores do Estado.

Na ocasião, também foi relançado o Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), que oferece condições para que o trabalhador e a trabalhadora rural tenham acesso à terra através de crédito para aquisição de imóveis rurais e investimento em infraestrutura. No Rio Grande do Norte, mais de seis mil famílias já foram contempladas com o programa.

Também participaram da solenidade a deputada estadual Isolda Dantas; o vice-governador, Antenor Roberto; o reitor da Ufersa, José de Arimateia de Matos; os secretários estaduais Cipriano Maia (Sesap) e Guilherme Saldanha (Sape); Manoel Cândido (Fetarn); Fátima Torres (Coafarn); Ildebrando Rocha (coordenador estadual da Fetraf); e Conceição Dantas (coordenadora da Marcha Mundial das Mulheres).