Reflexões Teológicas

PENSAMENTO I

“Todo sábio, cedo aprender, que a verdadeira sabedoria é a humildade”. (Ricardo Alfredo)

CORRUPÇÃO, A INJUSTIÇA SOCIAL

As leis são derivações da religião ou seja, para compreensão delas é necessário fazer uma análise das sagradas letras, Bíblia, e assim chegaremos ao teor de entendimento sua aplicação na vida social.

Um dos grandes pensadores social na área jurídica é o profeta Habacuque. Em sua época os lideres mantinha o povo sobre a vara da impiedade e do desvio moral, e assim ele ao se sentir sozinho clamor ao rei do universo pela sua intervenção ao dizer: “Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei: Violência! E não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão?” (Hc 1.2,3a).

A injustiça social e a corrupção sempre existiram e são práticas milenares. De forma que os que lideravam o povo, sempre buscaram seu bem estar e o bem estar dos seus familiares e amigos.

Assim como os que governavam eram corruptos e injusto, o meio religioso agia do mesma forma pervertendo o direito do pobre, aceitando suborno e praticando a iniquidade conscientemente.

Sendo Habacuque, conhecedor do direito e das normas jurídicas de sua época, assim como, seguidor fiel do rei universal, sentia a dor de ver o povo sofrer a angústia da fome e do desprezo social causado pela administração corrupta e violenta.

Mesmo assim diante do grau elevado de corrupção o profeta Habacuque se leva como voz de Deus e condena os métodos de enriquecimento ilícito e a injustiça praticada.

Em nossos dias, a corrupção é tão endêmica que homens de boa índole e de boa fé pública, tem se afastado dos meios admirativos e políticos por vergonha por ver a iniquidade se multiplicar.

Quando falarmos em política, ato de administrar a coisa pública para o bem comum, sentimos a vergonha de ver nossos líderes envolvidos em: conchavos políticos, desmandas judiciais, inércia e ineficiência dos poderes constituídos. Notamos estarrecidos a hipocrisia de grande parte das autoridades políticas e religiosas, os quais deveriam por oficio defender o pobre e quem sofre. Por outro, os escândalos patrocinados por líderes dos poderes temporal e eclesiástico ocupam os noticiários e trazem vergonha e indignação aos homens de bem.

É neste contexto que muitos, ditos cristão, envergonha o bom nome do salvador trazendo à baila a doença moral chamada corrupção. É, neste tempo, que os cristão precisam tomar posição ao ver a grande corrupção instalada nos poderes. Não só se indignar mais transformar essa indignação em ação.

É obrigação dos homens de bem, principalmente daqueles que são cidadãos da cidade eterna, fazem oposição a iniquidade e a maldade contra os mais pobres, as viúvas, os órfãos e quem sofra.

É obrigação sim, auxiliar os mais fracos dando-lhe conhecimento da nova cultural que aprender com o rei celestial. E aos mesmo tempo transformado a cultural da maldade em cultura do bem.

Bem sei, que neste momento sua pergunta é: Tenho que acreditar nas políticas humanas como solução? Não só as políticas humanas, mas na transformação do carácter humano provido da instalação do reino de Deus na terra.

Um dos maiores escritores, John Wesley (1703-1791), ao ensinar o direito e a religião ao povo inglês, provou uma mudança profunda na vida social e moral, assim como na vida religiosa.

Portanto, meus amigos, não digo leitores, mais amigos, que ouvem ecoar minha voz através dos textos. Lhes digo: é hora de agir, ensinar o povo a pensar, meditar e temer. Não temer o que homem pode fazer, mais temer o que foi deixado de fazer quando podia pelo próximo. Para que no dia da nossa partida para eternidade, possamos ser semelhante ao apostolo Paulo e assim dizer: “Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé”.

Jamais esqueça o que fazemos na vida ecoa na eternidade.

MPC – MOSSORÓ PARA CRISTO

Como sempre a campanha Mossoró para Cristo, ideia do grande pastor Rilton Peixoto, em nossos dias morador longe de Mossoró, vem trazendo uma mensagem salvadora e edificante.

Lembro-me dos bons dias em que o pastor Rilton Peixoto de forma humanizada apregoava o bom e simples Evangelho de Cristo.

RÁPIDAS DA SEMANA

1- Embrião dos evangélicos, Reforma Protestante completa 500 anos com 30% da população no Brasil

2- Xavante que traduziu Bíblia para o seu idioma defende purificação da cultura indígena

3- Ataques contra igrejas cristãs preocupam bispos do Mali

4- Ex-engenheiro de carro autônomo da Google cria religião para adorar a IA

5- Supremo autoriza ensino religioso confessional nas escolas públicas

MUSEU DO SERTÃO

O imortal professor Benedito, em suas grandes ideias pelo povo de Mossoró e região, criou no Rancho Verde o museu do sertão que é o marco para o nordeste e para o Brasil.

Este museu conta as história do nordeste, assim como a história do Brasil. Parabéns confrade, grande pensador.

LITERATURA DE CORDEL

Dr. ANTÔNIO CLÓVIS VIEIRA -, por ocasião do elogio ao seu Patrono Luiz Colombo Pinto Neto, na cadeira 19. Grande poeta do cordel, vem se destacando em Mossoró e Região. Parabéns bom amigo e confrade.

SEMINÁRIO DA FAMÍLIA

Dois bons amigos e estudiosos da Bíblia o Dc. Alex e o Pastor Valdo, levando ao povo lições profundas sobre família. Parabéns.

ICOP- INSTITUTO CULTURAL DO OESTE POTIGUAR

Sobre a presidência do professor Dr. Benedito Mendes, o ICOP vem dando um show de cultura. E ao mesmo tempo homenageando a grande nomes de Mossoró e região.

Escola dominical é sinônimo de conhecimento e isso a igreja Batista é especialista. Parabéns.

Com certeza será de grande valia as duas palestras, pois trará orientação nas área de oncologia e saúde da mulher.

REFLEXÃO

A IGREJA

Caro amigo, recomendo que antes de prosseguir, assim como advirto que de forma verdadeira deixe fora da sua mente e coração todo espírito de religiosidade, toda opinião pré-concebida, todo preconceito, toda sabedoria humana, todo embaraço, principalmente o espirito de hipocrisia que tão de perto rodea a cristandade.

Em nossos dias há uma conflito enorme nas denominações, as quais chamamos de igrejas ou Cristandade, e não é necessário ser Doutor, mestre ou equisperto na teólogo para entender que há um grau de perigo para a igreja universal do Cristo. E diante destes fatores, é perceptível a mistura que há de interesses das lideranças em manter o povo na obscuridade do conhecimento e assim, o povo começa a praticar a lei como meio de agradar o Rei universal. Não que a lei seja ruim pelo contrário, a lei é boa para convivência e os bons costumes, entretanto, ela não pode saltar para eternidade.

Todavia, é necessário saber que ela, a lei, não pode dar a vida eterna, assim como a denominação não pode. Então é necessário deixar de viver a ilusão dos sacrifícios como fonte salvadora, dita pela igreja atual. Entres estas fontes salvadoras estão: guardar sábado, vestir roupa tal, dizimar, fazer sacríficos financeiro e assim vai as invencionice humana para justificar a escravização intelectual e moral dos outros seres.

A igreja de Deus nada a tem com as glórias mundanas. É estranho que grande parte dos que estão indo as igrejas tem como objetivo receber. Receber bênçãos terrenas, glórias deste mundo, e é o que mais se escuta nas pregações, sermões, é venha e torne-se rico. E assim, fazem tudo pela prosperidade, mesmo engano humano de homens e mulheres que buscam seus prazeres nas coisas terrenas.

É exatamente neste ponto, que precisamos separa a ideia de igreja, cristandade e denominação. E para isso precisamos do livro do apóstolo Mateus que nos esclarece, pois o evangelho de Mateus é o primeiro a anunciar a temática chamada de igreja. Sendo assim, essa é primeira vez que o nome igreja é citado, (Mateus 16:13-20). Nas sagradas letras, igreja não é tratada como denominação, organização com edifício de tijolos ou entidade jurídica. O verdadeiro sentido para o nome igreja é reunião ou assembleia de um povo voltado a Deus.

Para sermos bem claro, nas sagradas letras a Igreja é um organismo vivo, chamado de corpo de Cristo, noiva de Cristo, formada por membros que precisam uns dos outros, e que nenhum pode ser retirado ou amputado. Até porque a cabeça do corpo não permitiria essa amputação.

Numa leitura cuidadosa não encontramos na bíblia nome dado a nenhuma igreja, ou seja, não existe igreja “a” ou Igreja “b” ou fulano pertence a igreja “a” ou “b”. Na verdade o que existe é a igreja de Cristo, formada pelos seus adoradores em espirito e em verdade e em todos os credos, raças e etc…

A igreja a genuína foi fundada, aproximadamente no ano 30. E fazem parte todos os aceitaram o Cristo na sua vida, gerando um ser repleto do Espirito de Deus. Qualquer igreja que foi fundada em outra data e que não faça inclusão de todos os salvos por Jesus Cristo, não está de acordo com a bíblia, mesmo que nela tenha membros genuínos.

Não é a pessoa que escolher ser membro da igreja de Cristo, é Cristo que atrai para si os que ele deseja e deles faz seus verdadeiros servos num mundo cheio de loucura e ódio.

Precisamos desconstruir a ideia de que igreja e cristandade é a mesma coisa. Cristandade é o conjunto de todos os que se dizem cristão. Já igreja é formada pelos genuínos, verdadeiros servos de Deus. Contudo você deve estar se perguntado, então como saberei quem é genuíno ou não? É, por enquanto essa missão é impossível, pois o joio está ao lado do trigo e somente Deus é capaz de conhecer os pensamentos e ler a intenção do coração.

A igreja de Deus não tem nome. Ela é formada pelo grande número de genuínos fieis em todo mundo. Então dar nomes a diferentes grupos de Cristãos é fazer o que Deus não mandou ou tentar fazer um única denominação como numa colcha de retalho é tentar unir o que Deus não dividiu. No reino de Deus não existe denominações e sim um povo salvo.

Essa babel de igrejas que encontramos em nossos dias não está na bíblia, é simplesmente um plano do inimigo de Deus para confundir os eleitos, os genuínos. Sendo auxiliado por homens e mulheres que viram na denominação um meio de vida, os quais nunca se prepararam na vida secular e agora fizeram para si uma chamada.

A parte mais difícil de aceitar são as doutrinas pregadas ou anunciada como verdades eternas. E entre elas estão:

Cair no Poder ou Fanerose, é um termo que vem do grego e quer dizer visível. É um modismo de que a presença de Deus gera um campo de energia que deixa a pessoa sem sentidos e desacordada. Invencionice humana, Deus é um Deus que usa e ensina na consciência, gerando sabedoria e não atitude tolas.

Confissão Positiva, através de sua mente você gera um campo positivo e trazer a existência material o seu desejo. Outro engano, o poder de Deus é ministrado para trazer paz e harmonia entre os seres humanos não para enriquecer.

Outras estranhezas pregadas são: Unção do Riso, Objetos de Culto, Movimento da Fé, Maldição Hereditária, Leilão da Fé, Evangelho da Saúde, Evangelho da Prosperidade, Entrevistar Demônios, Emagrecimento Instantâneo, Dentes de Ouro, Demônios Territoriais, Deificação do Ser Humano e Correntes de Libertação. Todas são doutrina que não encontramos respaldo nas sagradas letras. E pior que muitos estão envolvidos com essas práticas estranhas acreditado que é verdadeira.

Meus amigos, Com essa diversidade de doutrinas esquisitas e estranhas, que ao mesmo tempo é diferentes e emocionantes, a pergunta que aflora em minha mente é quem vai se interessar em ser como Jesus e ficar com a simplicidade do Evangelho?