Giro & Moda – Gil Lima

A Finecap resgatou seu conceito! No último final de semana a cidade de Pau dos Ferros realizou a maior edição da Feira Intermunicipal de Educação, Cultura, Turismo e Negócios do Alto Oeste Potiguar (FINECAP). O evento marcou a emancipação politica da cidade. O prefeito Leonardo Rego divulgou em entrevista que a feira de negócios teve um salto de 17 para 80 estandes comercializados, isso reflete a grandiosidade que foi o evento. As apresentações artísticas com Saia Rodada, Pedrinho Pegação, Skema Sertanejo, Farra de Playboy, Xande Avião, Joaõ Neto Pegadão, Gisele Alves, Matheus e Kaun e Giannini Alencar lotaram a Praça de Eventos da cidade com mais de 60 mil pessoas por dia. Entre os estandes que fizeram parte da feira, destaque para os estandes do Sebrae/RN e Iluminaci Semijoias & Acessórios

ESTANDE SEBRAE

O estande do Sebrae/RN que tinha como tema” Feito no Oeste Potiguar” reuniu pequenas indústrias de confecções, fardamentos, e acessórios, que ganharam grande visibilidade com os desfiles realizados nos três dias de feira. A Kelyta Moda Íntima, Selfio Moda Masculina, Mallus Fradamentos, R&L Aluguel de Roupas e Iluminaci Semijoias foram as empresas que fizeram parte do desfile na super estrutura que foi montada especialmente para a exposição das peças.

PRODUÇÃO

Os modelos que deram show na passarela foram todos produzidos no salão de Márcio Lima da cidade de Pau dos Ferros/RN. Ele que é conhecido como o ”queridinho das loiras”, arrasou também nos penteados de noivas que a empresa R&L Aluguel de Roupas desfilou na passarela. A make ficou por conta do seu funcionário Matheus Queiroz.

– A estilista Dayane Rodrigues com todo seu talento e carisma foi responsável por toda a organização do evento e não mediu esforços pra que tudo saísse lindo, e foi um sucesso!