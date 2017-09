OUVIDORIA

A prefeitura de Mossoró investiu e tornou mais eficiente a Ouvidoria da Prefeitura, com o objetivo de receber reclamações e sugestões da população sobre ações municipais. Para o ouvidor geral do município, Luiz Lira, é uma aproximação entre o povo e a administração.

ROSALBA

Muita gente procurando saber notícias sobre o neto da prefeita Rosalba Ciarlini, Philipp Rosado Nebendahl, que se submeteu a cirurgia na Alemanha, onde reside. O diagnóstico informado é o de síndrome de Legg-Calvé-Perthes. O prognóstico é muito bom.

OITICICA

Apesar de setores da mídia criticarem os parlamentares pelas verbas conseguidas do governo federal, o governador Robinson Faria reuniu representantes das bancadas federais e estaduais para pressionarem o governo federal na liberação de recursos para barragem de oiticica.

TRANSPOSIÇÃO

As águas trazidas pela transposição do rio São Francisco terão custo financeiro que poderá obrigar o governo a rever os planos em relação à CAERN. Além da parcela fixa de R$ 14,792 milhões pelo seu uso, uma parcela variável de até R$ 33,296 milhões, conforme sua utilização.

CULTURA

Pelas redes sociais o governador Robinson Faria lembra que, em sus administração, reabriu o museu Café Filho, fechado em 2009, recuperou a Biblioteca cÂmara Cascudo, fechado em 2012 e o Teatro Adjuto Dias, em Caicó. Resta esperar a recuperação do Lauro Monte, em Mossoró.

REDUÇÃO

Além do atraso na liberação dos recursos para construção dessa Barragem o Governo Federal reduziu os repasses mensais que deveriam ser no valor de R$ 15 milhões para apenas R$ 4,7 milhões. No RN vários municípios estão em situação de emergência por falta d´água.

EMPRÉSTIMO

Depois de vencidas as barreiras junto à Assembleia Legislativa, o Governo do Estado está preocupado com a demora na liberação de empréstimos que solicitou e já foram aprovados no Senado. O Tesouro Nacional está criando dificuldades para a liberação dessas operações.

SEDE

A deputada estadual Larissa Rosado apresentou requerimento solicitando do Governo do Estado a construção da sede própria para o 12º Batalhão de Polícia. Enquanto isso, seu comandante, tenente-coronel Humberto Pimenta negocia com a UERB a cessão do terreno.

ALPARGATAS

A indústria Alpargatas S.A. no RN não sobreviveu à crise econômica e encerrou suas atividades no estado, quase vinte anos depois de abrir quatro polos fabris em Natal e interior. Houve demissão em massa de 375 funcionários que trabalhavam na fabricação de calçados.

SUSPEIÇÃO

O ministro Luiz Fux, do STF solicitou cópia da declaração de suspeição dos oito membros do TJ-RN que declararam suspeição no julgamento do afastamento do deputado Ricardo Motta. Pela Constituição Federal, é preciso “demonstração segura do impedimento ou suspeição. ”

PROPAGANDA

O presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, propôs ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, alteração radical na forma como são produzidos os programas no horário eleitoral na TV e no rádio. Quer acabar com o estilo de “superprodução” das peças que vão para o ar.

RECESSÃO

Para os economistas, tecnicamente, a recessão ficou para trás. Comparando 12 trimestres de queda na comparação com o mesmo período anterior, mesmo que de forma lenta e frágil, há indicadores positivos como queda do desemprego, da inflação e crescimento do PIB.

CANDIDATURA

O prefeito João Dória, de São Paulo, assumiu claramente sua candidatura à presidência da República, afirmando que caberá “ao povo” decidir quem representará o PSDB na disputa. Dirigentes do PMDB, do PSD e partidos do centro veem Dória com mais chances de êxito.

ESCLARECIMENTO

O Sindicato dos advogados de SP entrará com ação para saber quem financiou a produção do filme “Polícia Federal – A lei é Para Todos”, que custou R$ 16 milhões. Para o sindicato, há u mistério que cerca os patrocinadores do filme.

CULPADAS

Os advogados que defendem réus da Lava Jato estão preocupados porque, nesse filme, as pessoas são apresentadas como culpadas, antes mesmo do julgamento final de seus processos. Os produtores asseguram que o financiamento partiu de pessoas físicas e não de empresas.