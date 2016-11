Policiais do 2º Distrito de Polícia Rodoviária Estadual (2º DPRE/CPRE) recuperaram na manhã desta sexta-feira (4), no Alto da Pelonha, na cidada de Mossoró, dois veículos que estavam com registro de roubo. Entre eles uma motocicleta de placas HYR 0143, de cor preta e um HB20 de placas QGA 6699.

No momento da localização do HB20 ele se encontrava com a placa adulterada. Ambos os veículos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil da cidade para identificação e devolução aos proprietários.