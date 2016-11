2º DPRE prende suspeito de roubo de celulares em Mossoró

O 2º Distrito do Comando de Polícia Rodoviária Estadual (2º DPRE) prendeu na noite desta segunda feira (07), em Mossoró, um homem acusado de roubo de celulares. Eduardo Gledson Batista dos Santos é suspeito de roubar celular de um casal na Praça de Convivência, no Centro de Mossoró.

A Central de Operações da Polícia Militar (COPOM) foi acionada e com base nas características do suspeito do crime comunicou aos policiais que realizavam patrulhamento na região. Eduardo Gledson foi rapidamente identificado e o material recuperado.

O infrator foi encaminhado à Delegacia de Plantão onde foi autuado no artigo 157 por crime de roubo e recambiado à Cadeia Pública onde ficará disposição da Justiça.