2º DPRE intensifica abordagens em bairros de Mossoró

Policiais do 2º Distrito do Comando de Polícia Rodoviária Estadual (2º DPRE/CPRE) intensificaram em Mossoró o patrulhamento tático móvel com barreiras. A operação visa a redução dos índices de criminalidade na região com uma maior ostensividade das forças de segurança na área. Desta vez a ação foi focada nos bairros Quixaberinha, Santo Antônio, Abolições, Santa Delmira e Redenção.

Ao todo foram abordadas cerca de 90 pessoas em atitude suspeita e revistados 85 veículos, sendo 32 carros e 43 motocicletas e similares, o que resultou na confecção de dois autos de infração.

As operações do 2º DPRE tem proporcionado um maior número de abordagens a veículos e pessoas a fim de apreender objetos ilícitos como drogas, armas de fogo e veículos roubados/furtados, além da captura de foragidos da Justiça,gerando mais segurança a população.