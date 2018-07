2º BPM recupera dois veículos roubados em Mossoró

Nesta terça-feira (10), o 2º Batalhão Polícia Militar, através do Ronda Cidadã, recuperou dois veículos roubados no município de Mossoró, no Oeste Potiguar.

Na primeira ocorrência, um automóvel tipo VW/GOL de cor cinza, ano 2014/2015, placas de Tibau/RN, foi localizado pelos militares em um matagal na Estrada da Raiz. O carro havia sido roubado em um arrastão na Comunidade da Gangorra.

Já o segundo veículo, um FIAT/PÁLIO de cor branca, ano 1996/1997, placas de Mossoró/RN, que foi roubado na Cidade da Serra do Mel, foi recuperado na Estrada do Óleo, na Zona Norte da Cidade de Mossoró.

Os veículos foram entregues na Delegacia Especializada em Furtos e Roubos “DEFUR” de Mossoró, onde foram realizados os autos de exibição e apreensão dos veículos, antes de serem devolvidos a seus proprietários.