27 Homicídios neste Fim de Semana no RN segundo OBVIO

O OBVIO – Observatório da Violência Letal Intencional do RN, Grupo de Pesquisa cadastrado no CNPQ e de caráter interdisciplinar, ligado à UFERSA, apresenta uma nova atualização das mortes violentas ocorridas no RN, atingindo o período compreendido entre 1 de janeiro a 09 de outubro de 2016 comparado ao mesmo período dos anos de 2014 e 2015.

Até o fim da noite (0 h) de domingo (09/10/2016) foram 1525 CVLIS no RN. Os dados apontam para um aumento de 23,73% em relação à 2015 (que havia tido queda significativa até então). Em termos brutos, foram 286 mortes violentas a mais que no ano passado no mesmo período. Em 2014, até o mesmo período, foram 1366 CVLIS, contra 1239 em 2015. 2016, em termos de taxa, apresenta até agora a maior, com 44,30 homicídios por 100 mil habitantes, contra 35,99 em 2015 e 40,08 em 2014. Como pode ser observado ao longo dos dados divulgados por este Observatório, a taxa de 2016 ultrapassa em definitivo da taxa de 2014, a mais alta até então.

Conforme orientação da SENASP (Secretaria Nacional de Segurança Pública) o período deve ser medido de sexta-feira 0h a domingo meia-noite. Ao mesmo tempo, os dados estão continuamente mostrando que o sistema de migração criminal aponta clara amostragem de sua veracidade, onde os crimes estão se concentrando nos bairros periféricos de Natal e nos bairros subjacentes à sua periferia e pertencentes à São Gonçalo do Amarante, Ceará-Mirim e Parnamirim, no caso deste fim de semana. As variações apontam mudanças apenas quanto às demais cidades conturbadas como Macaíba e Extremoz (como em outros momentos, já registrados por este Observatório).

A dinâmica dos CVLIS nas mesoregiões do RN, seguindo a tendência já analisada por este Observatório, se concentraram na Região Leste (que inclui a Região Metropolitana de Natal) com 22 CVLIS (81%), seguida da Oeste (que inclui Mossoró) com 5 CVLIS (19%). As demais regiões não registraram nenhuma ocorrência.



No fim de semana (de 07 a 09 de outubro) foram 27 CVLIS nos municípios de Natal (11), Mossoró (1), Touros (1), Pureza (1), Parnamirim (1), Baraúna (1), Montanhas (1), Encanto (1), Ceará-Mirim (1), Arez (1), Nísia Floresta (2), Pau dos Ferros (2) e São Gonçalo do Amarante (3).

A concentração de CVLIS no Fim de Semana se deu na sexta-feira, com 13 ocorrências (48%), seguidas por oito no sábado (30%) e 6 no domingo (22%).

A variação mensal, medida em percentagens, mostra um crescimento contínuo ao longo dos meses, sempre no comparativo dos anos anteriores (como exige a metodologia internacional). Neste sentido, enquanto no computo 2015-2014 apresentou-se quedas significativas, o biênio 2016-2015 vem apresentando quase que continuamente, aumentos expressivos. Longe de camuflar dados, o comparativo com anos anteriores deve ser adotado por evitar discrepâncias temporárias, que são comuns no tratamento de CVLIS. Importa atentar também que, quando se tratam de Condutas Violentas Letais Intencionais (homicídios, mortes violentas, etc.) somente comparativos a médio e longo prazo conseguem apontar uma “tendência” mais objetiva. Distorcer os números podem até servir para a propaganda de curto prazo, mas levam ao descrédito das informações junto à sociedade civil e à população.

* Por Thadeu Brandão e Ivenio Hermes (Coordenadores do OBVIO).