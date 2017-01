Polícia Militar recupera veículos roubados em Mossoró e região

O último final de semana em Mossoró e região foi marcado por ações do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM) que resultaram na recuperação de veículos com registro de roubo na no Oeste do Rio grande do Norte.

No sábado (7), o Grupo Tático Operacional (GTO) localizou, na Estrada do Melão (trecho entre a BR 304 e RN 013) um Volkswagen Fox Prata roubado um dia antes no conjunto Márcio Marinho. Já no domingo (8), policiais da Rádio Patrulha (RP) recuperaram um GM Ônix Branco que fora roubado dia 14 de dezembro, no Residencial Monte Olimpo. A RP ainda encontrou uma motocicleta Yamaha que foi roubada na av. Coelho Neto, bairro Boa Vista.

O major Maximiliano Fernandes, comandante do 2º BPM, acredita que veículos que são furtados na região estão sendo utilizados na prática de novos crimes, mas que a intensificação do patrulhamento tem dado resultado na recuperação de boa parte deles. “Em 2016 conseguimos recuperar 419 veículos onde continuaremos com esse trabalho empenhado também em identificar e prender os autores de tais crimes”, afirmou o oficial.

Todos os carros e a moto foram conduzidos à DP de Plantão para procedimentos de entrega aos respectivos proprietários.