Temer fará pronunciamento à nação

O presidente da República Michel Temer vai fazer, hoje, por volta das 20:30 horas, um pronunciamento em cadeia rede nacional de rádio e televisão.

Entre os assuntos que serão abordados, o presidente deverá apresentar planos gerais para 2017 e abordar as medidas que estão sendo adotadas para tentar resolver a crise econômica. O presidente tentará transmitir mensagem de otimismo aos brasileiros.

Temer passará o Natal com a família, em São Paulo, onde deverá permanecer até a manhã da próxima segunda-feira, quando voltará para Brasília.

Para o final do ano, o presidente Temer passará o réveillon com a primeira-dama Marcela Temer, e o filho do casal, Michelzinho, na Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro.