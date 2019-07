21ª Festa do Bode acontece entre os dias 15 e 17 de agosto

A 21º Festa do Bode 2019 será realizada pela Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura, nos dias 15, 16 e 17 de agosto. Entre as novidades para esta edição, está a 1ª ExpoSindi, uma exposição de gado bovino da raça sindi, puro de origem, que levará cerca de cem animais para o Parque de Exposições Armando Buá.

“O objetivo da exposição é dissipar a raça para pequenos e médios criadores, desenvolvendo a cadeia produtiva, além de melhorar a qualidade do rebanho já existente na região”, disse o secretário de Agricultura, Jean Carlos Vieira.

Outro evento dentro da programação acontecerá no sábado, 17, o Leilão Terra da Liberdade, com curral de negócios de caprinos, ovinos, bovinos e equinos.

Durante a 21ª Festa do Bode também acontecerá o lançamento oficial do Selo de Inspeção Sanitária do Brasil (SISB), que é um certificado de qualidade, seguindo parâmetros e técnicas em nível municipal. “O Sisb abre um leque de oportunidades para produtores que só comercializavam aqui, agora passar a comercializar em nível nacional”, explicou o secretário.

A Festa do Bode ainda contará com exposições de caprinos e ovinos, espaço gastronômico, pavilhão técnico e atrações culturais.

