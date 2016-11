Em prosseguimento aos debates sobre o papel da universidade pública no momento histórico vivido no Brasil, o CCSAH (Centro de Ciências Sociais Aplicadas e Humanas) da UFERSA promoverá a 3ª Roda de Conversa Interdisciplinar sobre “Universidade em tempo de retrocessos”, com a participação da Prof.ª Dr.ª Maria do Céu de Lima, da Universidade Federal do Ceará (UFC). O evento ocorrerá no dia 17 de novembro de 2016, quinta-feira, às 14h, no Auditório do CTARN, campus leste da Ufersa em Mossoró-RN.