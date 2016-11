HOSPITAL

Depois da onda de fechamento de hospitais em Mossoró, ontem à noite, foi inaugurado o Hospital São Luiz, construído pela iniciativa privada, com 94 leitos destinados à várias especialidades e UTI com capacidade para 20 leitos.

INVERDADE

Em seu pronunciamento, quando da inauguração do Hospital São Luiz, o prefeito Francisco José insistiu na inverdade de que abriu o hospital da APAMIM. Na verdade, a Casa de Saúde Dix-sept Rosado nunca encerrou suas atividades. Pena que se insista nessa mentira.

DESPRESTÍGIO

Entre os políticos presentes ao ato de inauguração do novo hospital, o prefeito de Mossoró permaneceu isolado, mesmo tendo levado a maioria dos seus secretários ao evento. Todos mantiveram cautela e Rosalba foi a mais cumprimentada por todos.

TRANSIÇÃO

A equipe de transição da prefeita eleita Rosalba Ciarlini lamenta a dificuldade em receber informações da equipe que representa o governo Francisco José. As informações são incompletas e, algumas vezes, não correspondem ao quadro real da prefeitura de Mossoró.

MANIFESTAÇÃO

Representantes dos diferentes segmentos da Universidade Regional do Rio Grande do Norte preparam manifestação pública quando da vinda à Mossoró do presidente do Tribunal de Justiça do RN na terça-feira, para entrevista na TCM, no programa Cenário Político.

AUTONOMIA

Para o reitor Pedro Fernandes, a solução para UERN está em sua autonomia financeira. Hoje, a Instituição conta com mais de 600 mil alunos em graduação, 12 mil em pós-graduação, e, com todo esse serviço, representa apenas 2,6% das despesas do orçamento do RN.

ALIANÇA

Em entrevista ao programa Jornal da Cidade, da 94FN, em Natal, o deputado estadual José Adécio adiantou que deverá ser mantida a aliança do PMDB com o DEM para a eleição de senadores em 2018, José Agripino pelo DEM, Garibaldi Filho ou Walter Alves pelo PMDB.

REPASSE

Enquanto a Associação dos Magistrados do RN discorda da decisão do desembargador Cláudio Santos de repassar cerca de R$ 100 milhões ao Poder Executivo, tem desembargador que acha que o valor a ser repassado deveria ser maior que o proposto pelo presidente do Tribunal.

REDUÇÃO

O Ministério Público do RN suspendeu recomendação para o Governo reduzir gastos com pessoal, depois de comprovar redução de 1,89% das despesas nesse setor. Houve redução de 50,28% para 48,39%, abaixo do limite legar estipulado pela LRF que é de 49%.

STF

A exemplo do que fez quando visitou o presídio federal em Mossoró, a presidente do STF, ministra Carmem Lúcia fez visita surpresa ao complexo penitenciário da Papuda, no DF. Por outro lado, cancelou participação no Encontro Nacional de Juízes Estaduais, na Bahia, quando soube do patrocínio de empresa condenada por crimes ambientais, trabalhistas e fiscais.

MORO

Para o juiz Sérgio Moro, o foro privilegiado deveria ser limitado a um número menor de autoridades, talvez, os presidentes dos três Poderes. Reconhece que o foro privilegiado não é sinônimo de impunidade, mas o Supremo tem número limitado de juízes.

DESVIOS

Ministro do TSE, Herman Benjamin, diz estar impressionado com fatos apurados em relação à segunda eleição de Dilma Rousseff. Os valores desviados são espantosos e os operadores falam com naturalidade sobre o esquema.