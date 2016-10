Jota Ribamar – Vale do Assu & Região Central

‘Nossa amizade é um verdadeiro privilégio que eu quero continuar a estimular. (DESTA COLUNA).

DE ELEITOS

Esta coluna o site jotaribamar.com e a revista KACTU’S cumprimentam os prefeitos eleitos no Vale do Assu e região Central nas eleições do último Domingo 2.Em Assú – Dr Gustavo Montenegro Soares, Alto do Rodrigues – Abelardo Rodrigues Agora é Hexa, São Rafael – Rênio Marinheiro, Ipanguassú – Valderedo Bertoldo, Carnaubais – Dr Thiago Meira, Itajá – Alaor Pessoa, Macau – Túlio Lemos, Pendencias – Fernando Antônio, Afonso Bezerra – Chico Bertuleza, Angicos – Deusdeth Gomes, Lajes – Marcão, Pedro Avelino Neide Suely Costa, Fernando Pedrosa – Sandra de Gon, Santana do Mato – Dr Júnior em nome dos quais cumprimentamos aos demais eleitos no RN com votos de sucesso e um bom trabalho com Políticas Públicas direcionadas aos anseios do seu Povo, dos seus respectivos Municípios. Parabéns!

DE PARABÉNS

Esta coluna em festa com vivas de felicidades para Negrina Montenegro, para a Vereadora eleita Manora Leila/Afonso Bezerra, ainda em tempo de cumprimentar o Vereador reeleito Pedro Eugênio, de Alto do Rodrigues, Lidiane Abreu e para a mais querida Carol Figueiredo. Axé!

DE FESTA DO BOI

A 54ª edição da Festa do Boi que acontece em Parnamirim RN, tem agenda com Shows de atrações nacionais nesta Terça Feira 11, como Solteirões do Forró, Dorgival Dantas e Leonardo e Eduardo na Turnê Cabaré.Ja no próximo Sábado 15, vai ter grandes nomes como Luan Santana e Raça Negra. Agende!

DE COMEMORAÇÕES

OS Prefeitos eleitos todos programando as suas festas de vitorias para os próximos finais de semana aqui na região, e em Assú, de forma especial, terá uma bonita comemoração do nosso querido Prefeito Eleito Doutor Gustavo Montenegro Soares e da mesma forma com o Hexa Abelardo Rodrigues no Alto do Rodrigues. Maiores Detalhes na semana em nosso site jotaribamar.com ou no programa de rádio na Nova 89 FM Assú toda Quinta ás 11h.