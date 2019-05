Será realizado amanhã, 30 de maio, às 8h30 da manhã, o 1º Leilão de Veículos do Campus Apodi. O evento tem como objetivo a renovação da frota, para uma melhor adequação as necessidades acadêmicas do IFRN Campus Apodi. No total serão leiloados 2 Carros que fazem parte desse instituto:

01 Ranger XL 3.0 PSE 163cv 4×4 CD TB Diesel 2008 – Lance inicial: R$ 26.177,00

01 Van Ford TRANSIT 14lug. Diesel 2011 – Lance inicial: R$ 30.357,00.

As inscrições serão realizadas no dia do evento, iniciando às 7h30 horas da manhã, sendo necessário no ato da inscrição documento original com foto e CPF. Os lances serão verbais, a partir do preço mínimo estabelecido para cada lote, considerando-se vencedor o licitante que oferecer a maior oferta. O valor do lance deverá ser pago da seguinte forma: 10% no ato da arrematação e 90% até 24 horas após.

Os interessados em participar do leilão poderão realizar visita antes do evento, entrando em contato através do número (84) 4005-4101.