1ª Caminhada Nacional do Outubro Rosa ocorre domingo em diversas cidades

No dia 23 de outubro, próximo domingo, diversas cidades brasileiras realizarão, simultaneamente, a 1º Caminhada Nacional das Vitoriosas, ação alusiva ao Outubro Rosa. A mensagem que irá às ruas é Acesso Já, tema da campanha nacional deste ano, proposta pela Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA), que reivindica direitos de pacientes com câncer. As caminhadas são realizadas pelas ONGs associadas à FEMAMA em todo o país.

Em várias cidades brasileiras, as caminhadas durante o mês de outubro são um evento tradicional, mas neste ano, pela primeira vez, a FEMAMA propõe que elas ocorram na mesma data. As caminhadas são momentos em que pacientes, familiares, amigos e comunidade em geral levam às ruas a conscientização e as reivindicações para o combate ao câncer de mama. Apesar de oferecer até 95% de cura se diagnosticado e tratado com agilidade, o câncer de mama ainda é o tipo que mais mata mulheres no país. Quando a doença encontra-se em seu estágio mais avançado, ainda assim é possível mantê-la em controle para viver mais e melhor, desde que as pacientes tenham acesso aos tratamentos mais adequados para seu tipo de tumor, o que não reflete a realidade do sistema público de saúde.

A cada ano, a Federação lança uma campanha nacional durante o Outubro Rosa e promove uma série de ações de combate à mortalidade por câncer de mama, em conjunto com instituições filantrópicas associadas e parceiros. “O Outubro Rosa cresceu muito e ganhou força, contribuindo para que a doença fosse mais conhecida. Essa Caminhada Nacional também será maior a cada ano. É fundamental que as mulheres tenham informação sobre o câncer de mama, mas também precisamos falar sobre o acesso aos serviços de saúde que permitirão que essas mulheres vençam o câncer. Ainda há muito que se conquistar sobre direitos de pacientes”, ressalta a Dra. Maira Caleffi, mastologista e presidente voluntária da FEMAMA.

A FEMAMA foi a instituição responsável por trazer o Outubro Rosa de forma organizada ao Brasil, quando o Cristo Redentor foi iluminado pela primeira vez e diversas iniciativas passaram a ocorrer simultaneamente no país em 2008.

Rio Grande do Norte

Cidade: Natal

Horário de Início: 7h30

Local da Concentração: Nossa Senhora da Apresentação e PROLONGAMENTO DA PRUDENTE, próximo ao Parque da Cidade.

ONG Realizadora: Grupo Despertar da Liga Natal RN

Cidade: Mossoró

Horário de Início: 16h

Local da Concentração: Avenida Rio Branco, Centro, junto ao Memorial Da Resistência

ONG Realizadora: Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer

Bahia

Cidade: Salvador

Horário de Início: 8h

Local da Concentração: Dique do Tororó, em frente à Arena Fonte Nova

ONG Realizadora: NASPEC

Ceará

Cidade: Fortaleza

Horário de Início: 16h

Local da Concentração: Av. Beira Mar, Bairro Meireles, em frente ao Boteco Praia

ONG Realizadora: Rede Mama

São Paulo

Cidade: Limeira

Horário de Início: 9h

Local da Concentração: Parque da Cidade de Limeira, Rua João Kühl, 461, Vila São João, próximo à Hípica

ONG Realizadora: Associação Limeirense de Combate ao Câncer – ALICC

Espírito Santo

Cidade: Vitória

Horário de Início: 8h30min

Local da Concentração: Av. Dante Michelini, em frente ao Píer de Iemanjá

ONG Realizadora: Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer – Afecc

Minas Gerais

Cidade: Montes Claros

Horário de Início: 8h

Local da Concentração: Praça dos Jatobás, Bairro Morada do Sol

ONG Realizadora: Associação Presente de Apoio a Pacientes com Câncer – Padre Tiãozinho

Paraná

Cidade: São José dos Pinhais

Horário de Início: 9h

Local da Concentração: Ginásio de Esportes Ney Braga, Rua Dona Izabel A Redentora, 2355, Centro, próximo à ACiap – Associação Comercial e Industrial de Sào José dos Pinhais

ONG Realizadora: Instituto Humsol

Santa Catarina

Cidade: Florianópolis

Horário de Início: 15h

Local da Concentração: Avenida Mar Norte, em frente ao Bar Koxixos

ONG Realizadora: AMUCC

Cidade: Jaraguá do Sul

Horário de Início: 9h

Local da Concentração: Rua Augusto Mielke, saída do pátio do Fort Atacadista, Centro

ONG Realizadora: Rede Feminina de Combate ao Câncer de Jaraguá do Sul

Rio Grande do Sul

Cidade: Porto Alegre

Horário de Início: 10h

Local da Concentração: Parcão, Av. 24 de outubro esquina Av Goethe, Bairro Moinhos de Vento

ONG Realizadora: Instituto da Mama do Rio Grande do Sul – RS

#AcessoJá

A campanha de Outubro Rosa 2016, #AcessoJá, faz um apelo por mais acesso ao diagnóstico, que deve ser precoce e sem demora, e ao tratamento ágil e adequado do câncer de mama para todas as brasileiras, condições imprescindíveis para mudar a realidade de tantas mortes evitáveis pela doença.

Oferecer agilidade no diagnóstico e no início do tratamento são formas de garantir maiores taxas de sobrevivência ao câncer de mama, além de submeter as pacientes a processos terapêuticos menos agressivos e dispendiosos. Quando o câncer já está no estágio mais avançado, com metástases em outros órgãos, mesmo assim as novas alternativas da medicina podem proporcionar mais tempo e qualidade de vida para a paciente.

Dessa forma, a campanha faz três apelos:

– Diagnóstico do câncer em até 30 dias no SUS: o diagnóstico ágil aumenta as chances de cura do câncer. Se aprovado, o Projeto de Lei 3.752/12 determinará que o período entre a suspeita do câncer e a sua confirmação em biópsia na rede pública não ultrapasse um mês. O objetivo é evitar que o tumor evolua durante a investigação, mas essa proposta já está há quatro anos em tramitação. Atualmente mulheres diagnosticadas com câncer de mama em estágios avançados encontram-se em maior proporção em hospitais da rede pública do que em hospitais da rede privada. No SUS, cerca de metade das pacientes diagnosticadas em 2010, de acordo com o Tribunal de Contas da União, já estavam com câncer de mama avançado.

– Início do tratamento do câncer em até 60 dias no SUS: a Lei dos 60 Dias (12.732/12), já em vigor, determina que pacientes atendidos pela rede pública de saúde iniciem o tratamento em no máximo 60 dias após o diagnóstico. Quatro anos desde sua aprovação, a lei ainda não é amplamente seguida pela rede pública. Os poucos dados registrados pelo SISCAN, equivalente a menos de 10% da estimativa anual de novos casos, apontam que apenas 57% dos pacientes iniciaram a terapia dentro do prazo de 60 dias. Pacientes precisam exigir o seu direito e a gestão pública precisa cumprir a lei.

– Inclusão de tratamentos para pacientes com câncer de mama metastático no SUS: há mais de uma década nenhum novo medicamento é incorporado ao SUS para o controle do câncer de mama metastático, embora novas terapias tenham eficácia comprovada para comercialização no País e oferta em planos privados. Nem mesmo tratamentos indicados na Lista Modelo de Medicamentos criada pela OMS para orientar governos do mundo todo sobre a oferta mínima para o combate ao câncer são integralmente oferecidos pelo SUS. É necessário acesso igualitário aos novos tratamentos para casos mais avançados da doença, a fim de permitir mais tempo e qualidade de vida a essas pacientes, evitando mortes prematuras.

Conheça a campanha: www.acessoja.org.br