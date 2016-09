DEBATE

No encontro promovido pelas classes produtoras com os candidatos a prefeito de Mossoró, quem o acompanhou pelas redes sociais pode avaliar que Rosalba Ciarlini foi a que melhor se apresentou, seguida por Gutemberg Dias em segundo e Francisco José em terceiro.

SEGURANÇA

Pela experiência adquirida em campanhas anteriores Rosalba Ciarlini foi a que transmitiu maior segurança em suas intervenções. Gutemberg Dias mostrou-se bem orientado e conhecedor da situação. Francisco José consegue manejar com as palavras, em seu favor.

FESTIVAL

Começa a chamar a atenção do ministério público o fato de que, desde o início do período eleitoral, a Prefeitura de Mossoró passa por verdadeira festival de exonerações e nomeações para cargos comissionados e funções gratificadas.

DEMISSÕES

Com a publicação de mais dispensas e exonerações de cerca de 70 cargos comissionados e funções gratificadas publicadas na edição do dia 14 deste mês o número de pessoas nomeadas, em detrimento de outras perseguidas, desde o início da campanha, atingiu o elevado número de 469.

PRN

O PRN poderá ser a próxima legenda a retirar apoio à candidatura de Francisco à reeleição. Seu líder na Câmara, Claudionor Santos sempre foi conhecido como rosalbista tradicional e sempre a acompanhou nas eleições municipais. Fala-se que está conversando com Carlos Augusto.

MONUMENTO

O prefeito Francisco José só não conseguiu envolver diretamente a Igreja Católica no intrigante caso do Monumento de Santa Luzia pela extrema habilidade do Bispo D. Mariano. O MP estadual abriu inquérito civil público para investigar suposta doação de R$ 15 milhões por um suposto devoto que desapareceu e suas empresas não são encontradas.

PRIVATIZAÇÃO

A privatização da CAERN poderá ocorrer já no governo Robinson Faria. Esse alerta partiu do presidente do Sindágua/RN, Alberto Moura, baseado em notícias que o Governo apresentou interesse em incluir a CAERN no pacote de privatizações propostas pelo Governo Federal.

METROPOLITANA

O presidente do Sindvarejo, Michelson Frota, questionou os candidatos a prefeito sobre a criação da Área Metropolitana de Mossoró. Essa proposta foi apresentada por Larissa Rosado durante seu mandato de deputada estadual e poderá ser reativada por qualquer parlamentar.

TREINO

Dentro de 16 dias, mais de 144 milhões de eleitores irão às urnas para eleger os novos prefeitos e vereadores dos 5.568 municípios do país. O internauta poderá treinar a votação como se estivesse diante de uma urna eletrônica em Simulador de Votação na Urna Eletrônica.

PERSEGUIÇÃO

A Psicóloga Cecília Zylberstajn, de São Paula, define que “quem acha que o tempo todo é vigiado, possui baixa autoestima e não tem auto confiança.” O prefeito Francisco tinha apoio de 16 dos 21 vereadores e fez o que bem quis com a Câmara, que é quem fiscaliza o Executivo, mas insiste em dizer que enfrentou a maior oposição que um prefeito já teve em Mossoró.

CRÍTICA

O presidente da OAB, Claudio Lamachia criticou o “espetáculo” em apresentação do MPF sobre Lula, a esposa Marisa e mais 6 pessoas no âmbito da lava Jato, pois há prejuízo para quem está sendo acusado quando a apresentação do processo não é conduzida de maneira formal.