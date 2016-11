17 homicídios marcam fim de semana violento no RN aponta OBVIO

OBVIO – Observatório da Violência Letal Intencional do RN, apresenta uma nova atualização de CVLIs, no período compreendido entre 1 de janeiro a 13 de novembro de 2016 comparado ao mesmo período dos anos de 2014 e 2015.

Até o fim da noite de ontem (13/11/2016) foram 1.715 CVLIs no RN. Os dados apontam para um aumento de 22,33% em relação à 2015. Em termos brutos, já se conta 313 mortes violentas a mais que no ano passado no mesmo período. Em 2014, até o mesmo período, foram 1.540 CVLIs, contra 1.402 em 2015. O ano 2016 apresenta a maior taxa de CVLI por 100 mil habitantes, 49,82, comparado a 40,73 em 2015 e 45,18 em 2014. Os dados consolidados por este Observatório, mostram que a taxa de 2016 ultrapassa em definitivo da taxa de 2014, a mais alta até então.

Os fatores que têm levado a concentração de CVLI no Leste Potiguar já foram amplamente divulgados por este Observatório, que foi responsável novamente por 59% dos homicídios do final de semana (10 do total), destacando-se que na sequência vem o Oeste Potiguar com 23% (4 do total). A Central Potiguar registrou 1 CVLI (6% do total) e o Agreste com 2 CVLI (12% do total)..

Natal registrou 5 CVLIs (29% do total) seguida de Mossoró com 4 (23% do total), São Paulo do Potengi registrou 2 (12% do total), seguidas por uma ocorrência em cada município a seguir (6% do total cada): Caicó, Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, Pedro Velho e São José de Mipibu.

O dia de maior incidência criminal foi Sexta-feira, com 8 CVLIs, 47% das ocorrências. Sábado foram computados 6 CVLIs (35% do total) e Domingo com 3 CVLIs (18% do total).

Quanto ao tipo de instrumento utilizado na perpetração dos CVLIs, 15 ocorrências (88% do total) foram com arma de fogo e duas (12% do total) foram com arma branca.

As Condutas Violentas Letais Intencionais reúnem todo espectro da ação humana que visa a atingir fisicamente a outro, produzindo morte como resultado final imediato ou posterior em decorrência da natureza do ferimento causado, em virtude de ação e/ou omissão.

Destarte, o conceito adotado se adapta sem prejulgar ninguém, muito menos causar prejuízo na aferição dos números da violência letal intencional, sendo incluídos todos os crimes e condutas análogas que tenham sido cometidas sob esse entendimento.

O Observatório da Violência do Rio Grande do Norte (OBVIO), assim como vem divulgando os dados quantitativos sobre a violência homicida no RN em geral, as chamadas Condutas Violentas Letais Intencionais (CVLIS), traz também os dados específicos relativos ao “feminicídio”, ou seja, as mortes violentas e homicídios ocorridos com mulheres (como elemento motivador o fato de serem mulheres e mortes de mulheres em geral).