130 casais participarão de Casamento Coletivo no final deste mês

A Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude encerrou as inscrições para a segunda etapa deste ano do Casamento Coletivo. Ao todo, 130 casais se inscreveram para a cerimônia que acontecerá no dia 30 deste mês, na Estação das Artes Elizeu Ventania.

O Casamento Coletivo é um programa da Secretaria do Desenvolvimento Social, para promover a união matrimonial de casais de baixa renda. “Assim que eles fazem a inscrição, já damos entrada com a documentação em cartório. As inscrições para esta etapa foram iniciadas em setembro e encerradas na quinta-feira passada”, disse a coordenadora do Plantão Social, Eliene Ciarlini.

Ela lembra que os casais devem chegar às 15h, para a assinatura da documentação. “Antes de começar a cerimônia, todos os casais devem comparecer ao auditório da Estação. Os casais já recebem a certidão no ato da cerimônia”, continuou.

A Prefeitura oferece aos casais a recepção dos noivos e seus familiares mais próximos.