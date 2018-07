13 educadores são convocados pela Prefeitura de Mossoró; confira a lista

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer (SEMEEL), através da edição Nº 468 do Jornal Oficial de Mossoró (JOM), desta sexta-feira, 13, está convocando candidatos selecionados no Processo Seletivo Simplificado n° 001/2017-SEMEEL, homologado em 07 de fevereiro de 2018. A convocação é para substituição de professores em gozo de licenças.

Os convocados devem comparecer à sede da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, na Rua Idalino de Oliveira, bairro Centro, no expediente aberto ao público de 07h00 às13h00, no prazo de 15 dias, a contar a partir da data de publicação deste Edital, para comprovarem habilitação e tomarem posse no cargo de Professor. Para mais informações acesse: https://www.prefeiturademossoro.com.br/jom/.

Segue a lista de convocação:

PEDAGOGIA

LUSIRENE FIRMINO DE MORAES ANDRADE

MARIA DO CARMO TORQUATO

MARIA OZINEIDE DANTAS COSTA

EDILEUSA PAULA NOGUEIRA BEZERRA

SANDRA SOARES DA COSTA

ANA LUZIA ALVES DE MENEZES

DALVANIRA ELISIARIO DA SILVA OLIVEIRA

RAINETE MARIA DE FREITAS

DJANE PORTO TAVARES

ANA MARCIA LOPES DE SOUZA

LÍNGUA PORTUGUESA

CATARINA FERREIRA ALVES

HISTÓRIA

FABIO AUGUSTO XAVIER

MATEMÁTICA

ANTONIO PETHESON DE OLIVEIRA SILVA