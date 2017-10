﻿PRF recupera carreta roubada em posto de combustível em Parnamirim

A Polícia Rodoviária Federal recuperou na tarde desta quinta-feira, 05, um semi-reboque Schiffer, que encontrava-se estacionado em um posto de combustível, às margens da BR 101, no centro de Parnamirim.

Quando uma equipe de ronda passava próximo ao estabelecimento, verificou que a placa não correspondia àquela carreta.

Conforme informações de populares, o veículo estava ali estacionado há aproximadamente uma semana.

Ao realizar uma fiscalização mais detalhada, foi constatado que a numeração do chassi correspondia a uma outra placa, com registro de furto/roubo no ano de 2015, na cidade de Teresina/PI.

Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e encaminhado à Delegacia de polícia civil de Parnamirim, para as medidas legais cabíveis.

Assessoria de Comunicação Social PRF/RN.